Японія зробить для проєкту «Сахалін-2» виняток із обмежень цін на російську нафту

Японія долучилася до обмежень цін на російську нафту, але зробить виняток для пального, імпортованого через трубопровід «Сахалін-2» – про це повідомляють міжнародні медіа з посиланням на японський уряд 5 грудня.

Японія, яка входить до «Групи семи», долучилася до ухваленого спільно рішення не страхувати контракти на нафту з Росії, якщо вона коштує понад 60 доларів за барель. Виняток зробили для проєкту з освоєння нафтогазоносного шельфу на острові Сахалін «Сахалін-2».

Уряд Японії пояснив рішення «міркуваннями енергетичної безпеки країни».

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3 грудня Рада Євросоюзу після тривалих переговорів схвалила рішення щодо встановлення граничної ціни на нафту, що експортується Росією, на рівні 60 доларів США за барель.

Цінова стеля означає, що 32 держави (27 країн ЄС, а також Велика Британія, США, Канада, Японія та Австралія) надаватимуть послуги, повʼязані з російською танкерною нафтою лише в тому разі, якщо її закупили за ціною 60 доларів за барель або нижчою. Послуги включають, зокрема, обовʼязкове страхування перевезень.

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Росія неодноразово обіцяла не продавати нафту за ціною, нижчою від ринкової, тим країнам, які запровадять стелю. Наразі нафта російської марки Urals на світовому ринку коштує трохи більш як 69 доларів за барель. При цьому трейдери зазначають, що азійські країни, зокрема, Індія та Китай, купують російську нафту з великою знижкою – до 30%.