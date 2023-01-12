«Росія щодня втрачає великі гроші» – Мінфін США про стелю цін на російську нафту

Нафтові доходи Росії значно скоротилися після того, як західні країни запровадили обмеження ціни російської нафти, повідомляє Reuters з посиланням на представника міністерства фінансів США.

«Росія щодня втрачає великі гроші через обмеження», – цитує слова чиновника агентство.

За його словами, на скорочення доходів Росії також вплинуло те, що європейські країни до зими сформували достатні запаси палива. Він зазначив, що нова ситуація дозволить бідним країнам, які найбільше постраждали від енергетичної кризи, закуповувати російське паливо за нижчими цінами.

«Кожен долар, який Росія не отримує у вигляді доходів, означає, що вона має на один долар менше для підтримки своєї економіки або купівлі зброї, необхідної для ведення своєї незаконної війни в Україні», – сказав фахівець.

Угода про стелю цін на російську нафту, що перевозиться морем до Євросоюзу, Австралії та країн «Групи семи», набрала чинності 5 грудня. Обмеження встановлене на рівні 60 доларів за барель, але ціна реальних угод після початку дії цієї санкції є ще нижчою. На початку січня за одним із контрактів російська нафта Urals торгувалася на рівні менш як 38 доларів за барель.