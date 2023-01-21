На російські нафтопродукти запровадять дві стелі цін

Країни «Групи семи», Євросоюз та Австралія домовилися про дві стелі цін на нафтопродукти з Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Також вони переглянуть ліміти цін на російську нафту, що експортується морем, повідомило міністерство фінансів США.

Згідно із заявою відомства, одну стелю цін встановлять для російських нафтопродуктів, які зазвичай торгуються з надбавкою до сирої нафти (дизельне паливо, бензин), інша – для продуктів, які зазвичай торгуються зі знижкою (мазут).

Представники країн погодилися, що такий підхід дозволить точніше встановлювати граничні ціни, оскільки він враховує широкий діапазон.

Очікується, що обмеження цін на нафтопродукти діятиме з 5 лютого. З урахуванням змін, які після цього відбудуться на світовому ринку, країни переглянуть ціну на російську танкерну нафту в березні. З грудня 2022 року вона становить 60 доларів за барель.

Стеля цін означає, що країни «Групи семи», Євросоюз та Австралія зараз надають послуги, повʼязані з російською танкерною нафтою, лише в тому випадку, якщо її закупили за ціною 60 доларів за барель або нижчою. Послуги включають, зокрема, обовʼязкове страхування морських перевезень палива.

Країни встановили стелю цін, щоб скоротити доходи Росії, які допомагають їй продовжувати війну в Україні, і водночас не допустити припинення постачання та стрибка світових цін на нафту. США та Євросоюз відмовилися від закупівель російської танкерної нафти, тому ці заходи «особливо важливі для країн із низьким та середнім рівнем доходу, які сильно постраждали від наслідків війни Росії в Україні».

У відповідь на це президент Росії Володимир Путін заборонив продаж російської нафти та нафтопродуктів країнам, які погодилися зі стелею цін. При цьому зараз нафта російської марки Urals на світовому ринку торгується нижче за стелю, а аналітики зазначають, що після її запровадження експорт російської нафти значно скоротився.