Путін заявив про необхідність «ліквідувати можливість обстрілів» прикордонних територій Росії

Президент Росії Володимир Путін назвав завданням російського військового відомства ліквідацію «самої можливості обстрілів» прикордонних територій Росії. Про це він заявив 1 лютого на нараді у режимі відеоконференції, присвяченій відновленню інфраструктури. Він заявив про «підтримку жителів Криму, Бєлгородської, Брянської та Курської областей», чиї будинки та квартири, за словами Путіна, «виявилися пошкодженими або зруйнованими через обстріли».

Віцепремʼєр російського уряду Марат Хуснуллін заявив на нараді, що жителів районів, що межують з Україною, потрібно розселити. За словами урядовця, на розселення жителів Бєлгородської, Курської та Брянської областей необхідно 9,4 мільярда рублів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року російські прикордонні території неодноразово, як стверджувала їхня влада, зазнавали обстрілів з боку України. Повідомлялося про вбитих і поранених мирних жителів, а також про зруйновані або пошкоджені будинки. Незрозуміло, чому Путін згадав про анексований Крим, який зараз є далеко від лінії фронту і де таких інцидентів майже не було.

Українська сторона ці повідомлення офіційно не коментувала. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наполягає, що Україна не здійснює обстрілів прикордонних районів Росії.

До широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року жодних обстрілів та інших повʼязаних з безпекою інцидентів у прикордонних районах Бєлгородської, Брянської та Курської областей не було.