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Росія: у Бєлгородській області повідомляють про вибухи, влада каже про пожежу

Пожежа на нафтопереробному об’єкті в Бєлгороді, жовтень 2022 року. Фото ілюстративне

У Росії місцеві жителі повідомляють про вибухи у місті Новий Оскол Бєлгородської області.

Як повідомляє телеграм-канал «Мой Белгород» з посиланням на своїх підписників, в Новому Осколі загорівся військовий об'єкт, чути вибухи БК.

Також телеграм-канал «Белгород Послушано» з посиланням на місцевих жителів повідомляє про пожежу на військовому об'єкті.


Але глава адміністрації Новооскольського міськокругу Андрій Гріднєв каже, що «внаслідок необережного поводження з вогнем» сталося займання тимчасової споруди. Постраждалих немає.

Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков цю інформацію не коментував.

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У прикордонних регіонах Росії регулярно лунають вибухи. Часто російська сторона звинувачує Україну у причетності до цих інцидентів, проте Київ офіційно це не коментує.

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