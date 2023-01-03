Росія: у Бєлгородській області повідомляють про вибухи, влада каже про пожежу

У Росії місцеві жителі повідомляють про вибухи у місті Новий Оскол Бєлгородської області.



Як повідомляє телеграм-канал «Мой Белгород» з посиланням на своїх підписників, в Новому Осколі загорівся військовий об'єкт, чути вибухи БК.



Також телеграм-канал «Белгород Послушано» з посиланням на місцевих жителів повідомляє про пожежу на військовому об'єкті.



Але глава адміністрації Новооскольського міськокругу Андрій Гріднєв каже, що «внаслідок необережного поводження з вогнем» сталося займання тимчасової споруди. Постраждалих немає.



Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков цю інформацію не коментував.

Читайте також: Деякі посадовці в Росії можуть щиро вірити в можливість вторгнення ЗСУ – розвідка Британії

У прикордонних регіонах Росії регулярно лунають вибухи. Часто російська сторона звинувачує Україну у причетності до цих інцидентів, проте Київ офіційно це не коментує.