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Росія: губернатор Бєлгородської області заявив про обстріли двох сіл, без постраждалих

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив 2 січня, що два населених пункти неподалік кордону з Україною зазнали обстрілу. Йдеться про село В’язове в Красноярузькому районі та село Муром у Шебекінському окрузі.

У селі В’язове пошкоджено лінії електропередач. На місці працюють аварійні служби. Також в одному з приватних будинків вибиті вікна, посічено фасад та паркан, повідомив губернатор. Постраждалих немає.

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У Муромі пошкоджені вікна та дахи в двох приватних будинках, один автомобіль. Снаряди, за словами Гладкова, поцілили в місцевий цвинтар, пошкодивши щонайменше 15 могил.

Від початку повномасштабної війни в областях Росії, які межують з Україною (зокрема, в Бєлгородській), кілька разів відбувалися вибухи. Внаслідок них загинули кілька людей. Місцева влада регулярно звинувачує в обстрілах українську сторону, Київ ці звинувачення не коментує.

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