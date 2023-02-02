Попри втрати, російська армія продовжує спроби наступу на чотирьох напрямках – Генштаб

Протягом попередньої доби російські війська завдали шістьох ракетних ударів по Україні, з них чотири – по цивільній інфраструктурі Слов’янська, Краматорська та Дружківки Донецької області, а також 4 авіаційних удари і 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє в зведенні вранці 2 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.

«Ворог активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу. Незважаючи на великі втрати, продовжує спроби наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках», – додає штаб.

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Крім того, Сили оборони України відбили російські атаки в районах Новоселівського, Площанки, Невського, Червонопопівки, Діброви, Кузьминого і Білогорівки Луганської області, а також Спірного, Білогорівки, Васюківки, Благодатного, Красної Гори, Бахмута і Кліщіївки на Донеччині.

Штаб вказує на продовження практики примусової російської паспортизації на окупованих територіях, зокрема, на Донеччині.

«У місті Горлівка тривають примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності паспорту громадянина російської федерації є неможливим. Працівникам транспортних підприємств загарбники визначили термін до 01 травня 2023 року. Тих, хто не виконає вимоги, будуть звільняти», – йдеться в зведенні.

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Водночас, за даними штабу, на Луганщині в одного з підрозділів загарбників завершилися контракти, відтак близько 300 російських військових не отримують виплати, але й не можуть звільнитися з військової служби через оголошену мобілізацію.

Генеральний штаб також звітує про враження пункту управління, трьох районів зосередження живої сили, а також складу пально-мастильних матеріалів напередодні.