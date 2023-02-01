Резніков у Франції підписав меморандум про постачання Україні радарів MG-200

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підписали меморандум із Thales Group про постачання радіолокаційних систем GM 200 для протиповітряної оборони України.

«Разом із моїм французьким колегою Себастьяном Лекорню підписали меморандум із Thales Group про постачання радарів MG-200 для ППО України. Це обладнання допоможе нам виявляти ворожі дрони та ракети, зокрема балістичні. Наше небо буде захищене від смертоносних атак Росії», – написав він у твіттері.

Водночас міністр не уточнив, коли будуть поставки цих систем та у якій кількості.

Олексій Резніков також повідомив про зустріч з президентом Франції, відбулася

«дуже відверта та продуктивна розмова» щодо нагальних оперативних потреб українських військових.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії Франція, поміж інших видів допомоги, надала Україні 18 самохідних артилерійських установок Caesar, які дають можливість уражати противника на відстані 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю.

Станом на початок січня українські військові продовжували стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів, активна лінія фронту – 1500 кілометрів.