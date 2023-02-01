Нетаньягу вперше допустив постачання Україні ізраїльської системи ПРО «Залізний купол»

Ізраїль не відкидає надання військової допомоги Україні, заявив премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу в інтервʼю CNN.

Відповідаючи на запитання, чи може Ізраїль надати Києву військову підтримку, Нетаньягу заявив, що «безумовно, розглядає» такий варіант. Він окремо зазначив, що в Ізраїлі готові розглянути постачання в Україну системи ПРО «Залізний купол».

Також голова уряду Ізраїлю сказав, що готовий виступити посередником у переговорах між Росією та Україною, якщо на це погодяться обидві сторони та США.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова після слів Нетаньягу заявила, що «всі спроби поставити зброю, які навіть залишилися на рівні намірів, призведуть до ескалації кризи».

Ізраїль засудив повномасштабне російське вторгнення в Україну, проте не став приєднуватися до західних санкцій проти Росії. На початку січня новопризначений міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен заявив, що його країна продовжить гуманітарну допомогу Києву, але про війну Росії проти України «менше говоритиме публічно».

Неофіційно відмову від військової допомоги Україні в Ізраїлі пояснювали побоюваннями щодо власної безпеки: влада країни вважає, що у відповідь Росія може посилити підтримку Сирії та створити додаткову напруженість на сирійсько-ізраїльському кордоні.

Система «Залізний купол» успішно захищає сам Ізраїль від обстрілів з боку палестинських бойовиків. Вона надійшла на озброєння у 2011 році.