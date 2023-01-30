Ізраїль згадав Зеленського у щорічній доповіді про антисемітизм у світі

Міністерство діаспори Ізраїлю опублікувало щорічний звіт про антисемітизм у 2022 році у світі. Автори документа зазначають, що загалом у світі число проявів антисемітизму знижується, але у деяких країнах спостерігається зростання. Укладачі, зокрема, вказують на зростання кількості антисемітських заяв та публікацій у соцмережах у США та пострадянських країнах у перші дні після повномасштабного російського збройного вторгнення на територію України.

Автори пишуть, що напад Росії неодноразово використовувався ліворадикальними активістами для «демонізації Ізраїлю» – активісти проводили паралелі між становищем палестинців та українців. Крім того, Ізраїль необґрунтовано, на думку авторів доповіді, критикували за відмову від постачання зброї Києву – без згадки про іншу допомогу Україні, яка надається з самого початку війни.

Частина арабських користувачів соцмереж також, як зазначається в доповіді, несхвально висловлювалася про президента України Володимира Зеленського, згадуючи про його єврейське походження.

У доповіді міститься згадка про висловлювання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова навесні 2022 року. В інтервʼю італійському телеканалу Лавров заявив, що «мудрий єврейський народ говорить, що найзапекліші антисеміти, як правило, євреї», і припустив, що Адольф Гітлер мав єврейське коріння. Президентові Росії Володимиру Путіну тоді довелося вибачитися за висловлювання Лаврова перед тодішнім премʼєр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

Автори проаналізували 55 тисяч записів із антисемітським контентом у соцмережах з 15 лютого до 28 березня минулого року.

Усього за рік до березня 2022 року було виявлено 317 000 постів у соціальних мережах, які містять антисемітські висловлювання — майже на 40% більше, ніж у березні 2021 року.