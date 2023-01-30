Москва відреагувала на удар безпілотника в Ірані

Росія засудила недільний удар безпілотника по військовому заводу в Ірані та застерегла від, за її словами, «провокаційних» дій.



«Рішуче засуджуємо будь-які провокаційні акції, потенційно здатні спричинити неконтрольовану ескалацію напруженості в і так далеко не спокійному регіоні. Подібні деструктивні дії можуть мати непередбачувані наслідки для миру та стабільності на Близькому Сході», – йдеться у заяві МЗС Росії.

Вночі 29 січня в іранському місті Ісфахан у центральній частині країни пролунав вибух. Міністерство оборони Ірану заявило, що його причиною стала атака за допомогою безпілотників. Пізніше стало відомо про вибухи і на інших об’єктах.

Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. Стверджується, що атака була невдалою – один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших «потрапили до оборонних пасток і вибухнули».

Наразі невідомо, хто стоїть за цими ударами. Проте офіційний представник США сказав Reuters, що за нападом, схоже, стоїть Ізраїль.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді минулого року міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.