«Іран має ворогів у регіоні»: Ігнат прокоментував нічні вибухи

Нічні вибухи в Ірані демонструють наслідки політики керівництва країни, йдеться в повідомленні речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

«Можливо, вони будуть по-іншому спрямовувати свою підтримку країнам-терористам і не допомагати Росії здійснювати свої злочини», – зазначив Ігнат.

Своєю чергою він нагадав, що РФ хоче отримувати від іранців те, озброєння, яке у армії РФ у дефіциті, а саме: балістичні ракети та ударні безпілотники, натомість Тегеран хоче від Москви літаків.

«Іран має певних ворогів в регіоні, тому, будемо сподіватися, що ця країна змінить свій політичний вектор на більш цивілізований», – зазначив Ігнат.

Вночі в іранському місті Ісфахан у центральній частині країни пролунав вибух. Міністерство оборони Ірану заявило, що його причиною стала атака за допомогою безпілотників. Пізніше стало відомо про вибухи і на інших об’єктах. Зокрема, повідомляється про звуки вибухів у Тегерані.

Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. Стверджується, що атака була невдалою – один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших «потрапили до оборонних пасток і вибухнули».

«Жертв внаслідок невдалої атаки немає, покрівля цеху має незначні ушкодження, що не призвело до перебоїв у роботі обладнання та виконання задач комплексу», – розповіли в іранському міністерстві про наслідки однієї з атак.