В Ірані через напад на посольство Азербайджану загинув голова служби охорони

У столиці Ірану Тегерані скоєно напад на посольство Азербайджану – загинув голова служби охорони дипломатичної місії, повідомила 27 січня пресслужба МЗС Азербайджану.

«27 січня 2023 року близько 8:30 за бакинським часом стався збройний напад на посольство Азербайджанської Республіки в Ісламській Республіці Іран. Зловмисник з автомата Калашникова знищив пост охорони та вбив начальника служби охорони. Під час запобігання нападу також постраждали двоє охоронців посольства. Їхній стан задовільний. Наразі ведеться розслідування цього підступного нападу», – йдеться в повідомленні.

За повідомленнями, нападника затримано. Про мотиви не повідомляється.