В Ірані вночі сталася масована атака на військові об’єкти: влада каже про безпілотники

В іранському місті Ісфахан у центральній частині країни пролунав вибух. Міністерство оборони Ірану заявило, що його причиною стала атака за допомогою безпілотників, повідомляє державна телерадіокомпанія Ірану IRIB.

«Вибух стався в одному з центрів виробництва боєприпасів Міноборони, згідно з заявою заступника губернатора Ісфахана з безпеки, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо про вибухи і на інших об’єктах. Зокрема, повідомляється про звуки вибухів у Тегерані.

Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників, повідомляє IRNA. Стверджується, що атака була невдалою – один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших «потрапили до оборонних пасток і вибухнули».

«Жертв внаслідок невдалої атаки немає, покрівля цеху має незначні ушкодження, що не призвело до перебоїв у роботі обладнання та виконання задач комплексу», – зазначили в міністерстві.

«Тегеран став мішенню ймовірних ударів ізраїльських безпілотників на тлі тіньової війни з його конкурентом на Близькому Сході, оскільки його ядерна угода зі світовими державами розвалилася. Тим часом напруга також залишається високою у відносинах із сусіднім Азербайджаном після того, як озброєний чоловік напав на посольство цієї країни в Тегерані, убивши керівника служби безпеки та поранивши двох інших», – пише видання Аpnews.

За інформацією інформаційного агентства Sedavasima, також вибух пролунав на підприємстві з виробництва моторних мастил у промисловому районі Шахід Салімі на північному заході країни.

Після вибуху на підприємстві сталась пожежа. Місцева влада стверджує, що причиною інциденту стала сильна спека. Раніше повідомлялося, що в регіоні стався землетрус магнітудою 5,9 бала, внаслідок якого загинули щонайменше троє людей.

За даними OSINTdefender, вибухи підтвердилися на чотирьох об’єктах:

на оборонному підприємстві у місті Ісфахан;

у місті Хой провінції Західний Азербайджан;

на нафтохімічному заводі у місті Азершехр, Східний Азербайджан;

у місті Кередж, провінція Альборз.

Близько другої ночі за київським часом пролунали вибухи у столиці Ірану – Тегерані.

У соцмережах також повідомлялося, що у деяких районах столиці Ірану було чути стрілянину, у небі помітили військову авіацію.

«Державні ЗМІ Ірану намагаються представити ситуацію спокійною після того, як вночі в країні було здійснено кілька нападів на оборонну промисловість та інші важливі об’єкти. У повідомленні йдеться про те, що повітряний рух в країні працює в нормальному режимі», – йдеться у публікації в твітері аналітика з досліджень ситуації на Близькому Сході Джо Трузмана.

27 січня в столиці Ірану Тегерані скоєно напад на посольство Азербайджану – загинув голова служби охорони дипломатичної місії, повідомила 27 січня пресслужба МЗС Азербайджану.