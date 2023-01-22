Влада Ірану не виключає можливості виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї

Очільник МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян не виключає можливість виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, пише видання на Anadolu.

За словами іранського чиновника, Тегеран може вдатися до такого кроку у відповідь на заклик Європарламенту внести Корпус вартових ісламської революції до списку терористичних організацій.

У відповідь на питання про можливість виходу з ДНЯЗ або виведення спостерігачів Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ з країни як контрзахід на рішення Європарламенту проти Ірану, очільник іранського МЗС заявив, що країна може розглянути всі варіанти.

«Деякі європейські дипломати, такі як міністр закордонних справ Німеччини, працюють, хоч і не мають достатнього досвіду. Якщо вони не візьмуть розумний курс і не виправлять свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти», – заявив Абдоллахіян.

Він також повідомив, що Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив йому нещодавно під час телефонної розмови, що в ЄП не прагнули реалізації прийнятого рішення, воно було лише виразом емоційного підходу низки представників Європарламенту.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

Через це і Євросоюз, і США запровадили санкції проти Ірану.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.