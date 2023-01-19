Іран не визнав анексію Криму та ще чотирьох регіонів України – міністр закордонних справ

Іран не визнає анексію Криму та ще чотирьох регіонів України, заявив міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян в оприлюдненому 19 січня інтервʼю турецькому телеканалу TRT World.

«Ми визнаємо суверенітет та територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому, попри прекрасні відносини між Тегераном та Москвою, ми не визнали відокремлення Криму, Луганської та Донецької областей від України», – заявив Абдоллахіян.

Він також сказав, що влада Ірану наполягає на своєму «послідовному принципі» у зовнішній політиці.

«Коли ми говоримо, що конфлікт в Україні – це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип», – додав міністр.

Співпраця Росії й Ірану активізувалася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Росія використовує дрони-камікадзе іранського виробництва, які були застосовані, зокрема, під час масованих ударів по українських містах восени.

Через це і Євросоюз, і США запровадили санкції проти Ірану.

Спочатку в Ірані та Росії неодноразово заперечували інформацію про постачання дронів. Проте у листопаді міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян заявив, що Іран надавав Росії дрони-камікадзе, але це нібито відбулося за кілька місяців до масштабного вторгнення в Україну.