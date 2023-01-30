«Нам не відома причина вибухів на іранських об’єктах» – МЗС України

Міністерство закордонних справ України виступило із заявою на тлі повідомлень про виклик до МЗС Ірану тимчасового повіреного у справах України через коментарі щодо удару безпілотника по військовому заводу.

«Україна неодноразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією. Нам не відома причина вибухів на іранських об’єктах. Але, як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш», – зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці.

Раніше сьогодні стало відомо, що Іран викликав тимчасового повіреного у справах України в Тегерані через коментарі щодо удару безпілотника по військовому заводу в центральній іранській провінції Ісфахан.

Напередодні в Україні, яка звинувачує Іран у постачанні Росії сотень безпілотників, радник Офісу президента Михайло Подоляк пов’язав інцидент з війною.



«Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам… Вибухова ніч в Ірані: виробництва дронів й ракет, нафтопереробка. Україна ж попереджала», – написав у неділю Михайло Подоляк у Twitter.



Офіційний представник США сказав Reuters, що за нападом, схоже, стоїть Ізраїль.

Іран визнав відправку безпілотників до Росії, але каже, що вони були відправлені до вторгнення Москви в Україну минулого року.

Вночі 29 січня в іранському місті Ісфахан у центральній частині країни пролунав вибух. Міністерство оборони Ірану заявило, що його причиною стала атака за допомогою безпілотників. Пізніше стало відомо про вибухи і на інших об’єктах.

Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. Стверджується, що атака була невдалою – один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших «потрапили до оборонних пасток і вибухнули».

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, нічні вибухи в Ірані демонструють наслідки політики керівництва країни.