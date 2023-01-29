Подоляк про нічні вибухи в Ірані: «війна виставляє жорсткі рахунки»

Війна маж «вбивчу логіку», вона «виставляє жорсткі рахунки» для вбивць та їхніх співучасників, зазначив радник Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи низку потужних вибухів на стратегічних підприємствах, котрі пролунали в Ірані.

Радник голови Офісу президента нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вдалась до нескінченної мобілізації, встановлення ПРО в Москві, риття окопів й підготовки бомбосховищ.

Тим часом після допомоги Кремлю Іран зіткнувся з «вибуховою нічкою».

«Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала», – пише Подоляк.

Вночі в іранському місті Ісфахан у центральній частині країни пролунав вибух. Міністерство оборони Ірану заявило, що його причиною стала атака за допомогою безпілотників. Пізніше стало відомо про вибухи і на інших об’єктах. Зокрема, повідомляється про звуки вибухів у Тегерані.

Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. Стверджується, що атака була невдалою – один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших «потрапили до оборонних пасток і вибухнули».

«Жертв внаслідок невдалої атаки немає, покрівля цеху має незначні ушкодження, що не призвело до перебоїв у роботі обладнання та виконання задач комплексу», – розповіли в іранському міністерстві про наслідки однієї з атак.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната , нічні вибухи в Ірані демонструють наслідки політики керівництва країни.