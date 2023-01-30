Удар по військовому заводу в Ірані: союзник Росії відволічеться від України?

У ніч проти 29 січня невідомі безпілотники атакували завод Міністерства оборони Ірану в місті Ісфахан, який спеціалізується на виробництві боєприпасів.

Помічник голови міста з питань політичної безпеки Мохаммад-Реза Джан Нішарі заявив, що атака була нібито невдалою – «один із безпілотників був уражений засобами протиповітряної оборони та збитий, а два інших потрапили до оборонних пасток і знищено».

Він додав, що внаслідок удару було пошкоджено дах заводу, обійшлося без жертв, і підприємство продовжує роботу. Того ж вечора в соцмережах повідомили про звуки вибухів і пожежі інших міст країни: в Тегерані, в містах Дизфуль і Решт, а також про сирену ППО, що спрацювала на авіабазі Хамадан. А на заводі з переробки моторної олії в місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан сталася пожежа – за словами місцевої влади, резервуари з нафтопродуктами нібито вибухнули через спеку.

Західні ЗМІ припустили, що до атак можуть бути причетні Ізраїль та США: зокрема The Wall Street Journal, поспілкувавшись з офіційними особами США та «людьми, знайомими з операцією», поклало відповідальність на Єрусалим. У виданні нагадали, що атака сталася на фоні дискусій між США та Ізраїлем про те, як унеможливити розробку Тегераном ядерної бомби.

Британський Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень повідомив, що поблизу Ісфахана розташоване іранське підприємство Shahed Aviation Industries, яке виробляє дрони-камікадзе Shahed 131/136 – їх Росія отримала в Ірану та використовує для атак по Україні.

«Вибухова ніч в Ірані: дронові та ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала», – відреагував на вибухи радник голови ВП Михайло Подоляк.

Хто атакував військовий завод в Ірані, який є союзником Росії у війні проти України, – і чому саме зараз?

Чому Тегеран нікого не звинуватив у вибухах в Ісфахані?

І як перенесення бойових дій на територію Ірану вплине на його залучення до війни з Україною?

​Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: