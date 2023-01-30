Удар по військовому заводу в Ірані: союзник Росії відволічеться від України?

- У ніч проти 29 січня невідомі безпілотники атакували завод Міністерства оборони Ірану в місті Ісфахан, який спеціалізується на виробництві боєприпасів.
- Помічник голови міста з питань політичної безпеки Мохаммад-Реза Джан Нішарі заявив, що атака була нібито невдалою – «один із безпілотників був уражений засобами протиповітряної оборони та збитий, а два інших потрапили до оборонних пасток і знищено».
- Він додав, що внаслідок удару було пошкоджено дах заводу, обійшлося без жертв, і підприємство продовжує роботу. Того ж вечора в соцмережах повідомили про звуки вибухів і пожежі інших міст країни: в Тегерані, в містах Дизфуль і Решт, а також про сирену ППО, що спрацювала на авіабазі Хамадан. А на заводі з переробки моторної олії в місті Шахід-Салімі в провінції Східний Азербайджан сталася пожежа – за словами місцевої влади, резервуари з нафтопродуктами нібито вибухнули через спеку.
- Західні ЗМІ припустили, що до атак можуть бути причетні Ізраїль та США: зокрема The Wall Street Journal, поспілкувавшись з офіційними особами США та «людьми, знайомими з операцією», поклало відповідальність на Єрусалим. У виданні нагадали, що атака сталася на фоні дискусій між США та Ізраїлем про те, як унеможливити розробку Тегераном ядерної бомби.
- Британський Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень повідомив, що поблизу Ісфахана розташоване іранське підприємство Shahed Aviation Industries, яке виробляє дрони-камікадзе Shahed 131/136 – їх Росія отримала в Ірану та використовує для атак по Україні.
- «Вибухова ніч в Ірані: дронові та ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала», – відреагував на вибухи радник голови ВП Михайло Подоляк.
Хто атакував військовий завод в Ірані, який є союзником Росії у війні проти України, – і чому саме зараз?
Чому Тегеран нікого не звинуватив у вибухах в Ісфахані?
І як перенесення бойових дій на територію Ірану вплине на його залучення до війни з Україною?
Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: