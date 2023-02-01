«Твердого рішення» ще не ухвалено – британський міністр оборони про F-16 для України

Велика Британія та інші західні союзники України наразі не мають «твердого рішення» щодо надання Києву винищувачів F-16, про потребу в яких неодноразово заявляли представники української влади. Таку позицію 1 лютого висловив британський міністр оборони Бен Воллес, повідомляє телеканал Sky News.

Зараз надсилання таких літаків не було б «правильним підходом», вважає високопосадовець.

«Я брав участь у цьому (наданні Україні різних видів озброєнь – ред.) впродовж досить тривалого часу. І я навчився двох речей: ніколи нічого не гарантуйте і ніколи нічого не виключайте», – сказав Бен Воллес.

Раніше цього ж дня очільник оборонного відомства повідомив, що Велика Британія планує відправити в Україну 600 ракет Brimstone. Воллес також наголосив, що єдність Заходу проти вторгнення РФ в Україну залишається непохитною і союзники в цьому налаштовані на «довгострокову перспективу».

Українські офіційні особи посилили вимоги до західних союзників щодо більш важкого озброєння, щоб відкинути сили Росії. Серед наступних потреб ЗСУ називають військові літаки.

Проти такого кроку наразі виступають, зокрема, Сполучені Штати, Велика Британія та Німеччина.

Франція не виключає надсилання військових літаків в Україну, але висунула кілька умов для цього. Серед них – щоб надання такого обладнання не призвело до ескалації напруженості. Польща також допускає надання Києву винищувачів F-16.