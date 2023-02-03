Генштаб: попри значні втрати, війська РФ не зупиняють наступу на 4 напрямках

Російські війська, зазнаючи великих втрат, не припиняють наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Новопавлівському напрямках, повідомив у ранковому зведенні 3 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі повідомили, що за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки загарбників у районах десяти населених пунктів: Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Миколаївка, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Курдюмівка на Донеччині.

«Російська Федерація не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об’єктах і помешканнях мирного населення. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних, 2 з них – по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області, а також 5 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об’єктах Херсонщини та Миколаївщини. Від ворожих ударів загинули та отримали поранення мирні громадяни», – йдеться в повідомленні.

У командуванні наголосили, що загроза подальших російських авіаційних і ракетних ударів по всій території України залишається високою.

Напередодні у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявили, що інтенсивність боїв на сході України є спробою реалізації задачі російського президента щодо «захоплення Донбасу», і на сьогодні «загроза – не з Білорусі».

«Лютий-березень ми очікуємо дуже активних подій. Задача від Путіна – захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносились. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, – це спроба реалізації цих планів. Не рахуючи втрати в живій силі та техніці. Ворог пробує виконати завдання диктатора. Тому так, найближчим часом будуть активні події. Українські Сили оборони не чекають, склавши руки», – розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національному телемарафону.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов раніше заявив, що Росія готується до «максимальної ескалації» найближчим часом, і не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть до річниці повномасштабного вторгнення.