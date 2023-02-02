Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

У Краматорську під завалами знайшли тіло жінки, число жертв обстрілу зросло до чотирьох

Зруйнований обстрілом будинок у Краматорську, Донецька область, 2 лютого 2023 року

У Краматорську з-під завалів ураженого ракетним ударом 1 лютого будинку дістали тіло жінки, повідомив пізно ввечері 2 лютого міський голова Олександр Гончаренко. Число загиблих унаслідок удару сягнуло чотирьох.

Раніше Гончаренко вказав, що в цілому за два дні російських атак по Краматорську (2 лютого вдень місто також було обстріляне, жертв вдалося уникнути) були поранені 14 людей (серед них є тяжкі).

«Ще 13 людей уночі звернулись до терапевтичного відділення – отримали необхідну допомогу (переважно психоемоційну)», – додав міський голова Краматорська.

Ввечері 1 лютого російські війська завдали удару по центру Краматорська, поціливши у житловий будинок. За даними поліції Донецької області, російські війська вдарили по будинку ракетою «Іскандер-К».

Наступного дня – 2 лютого – російські війська повторно завдали удару по центру Краматорська, поранені п'ятеро людей.

Удар «Іскандером» по житловому будинку Краматорська: наслідки (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Удар «Іскандером» по житловому будинку Краматорська: наслідки (фотосвідчення)

Внаслідок нічної атаки троє людей загинули, а 21 були травмовані. Вдень Росія знову завдала удару по центру міста

Читайте також: «Знайдемо та покараємо винних» – Зеленський про обстріл Краматорська

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG