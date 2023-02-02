У Краматорську під завалами знайшли тіло жінки, число жертв обстрілу зросло до чотирьох

У Краматорську з-під завалів ураженого ракетним ударом 1 лютого будинку дістали тіло жінки, повідомив пізно ввечері 2 лютого міський голова Олександр Гончаренко. Число загиблих унаслідок удару сягнуло чотирьох.

Раніше Гончаренко вказав, що в цілому за два дні російських атак по Краматорську (2 лютого вдень місто також було обстріляне, жертв вдалося уникнути) були поранені 14 людей (серед них є тяжкі).

«Ще 13 людей уночі звернулись до терапевтичного відділення – отримали необхідну допомогу (переважно психоемоційну)», – додав міський голова Краматорська.

Ввечері 1 лютого російські війська завдали удару по центру Краматорська, поціливши у житловий будинок. За даними поліції Донецької області, російські війська вдарили по будинку ракетою «Іскандер-К».

Наступного дня – 2 лютого – російські війська повторно завдали удару по центру Краматорська, поранені п'ятеро людей.

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Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.