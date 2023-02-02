Росія пояснила удар по Краматорську «знищенням» РСЗВ

У Міноборони Росії російський ракетний удар по українському Краматорську пояснили «знищенням» РСЗВ.

Як заявив представник російського відомства Ігор Конашенков, у районі Краматорська «знищені пускові установки М-270 MLRS та М-142 HIMARS».



Російська сторона неодноразово свої атаки на українські міста пояснювала «знищенням» української військової техніки на території України. Ба більше, у Міноборони РФ у січні заявляли про «знищення» БМП Bradley, які ще навіть не прибули до України.

Ввечері 1 лютого російські війська завдали удару по центру Краматорська, поціливши у житловий будинок. Внаслідок цієї атаки загинули три людини, 21 людина травмована. За даними поліції Донецької області, російські війська вдарили по будинку ракетою «Іскандер-К».

Наступного дня – 2 лютого – російські війська повторно завдали удару по центру Краматорська, поранені п'ятеро людей.

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Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.