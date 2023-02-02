Кириленко: війська РФ сьогодні завдали удару по Краматорську з С-300

Російські війська сьогодні завдали удару по Краматорську з систем С-300, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Сьогоднішні удари були здійснені з комплексу С-300, також по центральній частині міста. Наразі медична допомога надається шістьом особам, які постраждали. Одна людина – у важкому стані», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, внаслідок сьогоднішньої атаки пошкоджені 16 багатоповерхівок.

Ввечері 1 лютого російські війська завдали удару по центру Краматорська, поціливши у житловий будинок. Внаслідок цієї атаки загинули три людини, 21 людина травмована. За даними поліції Донецької області, російські війська вдарили по будинку ракетою «Іскандер-К».

Наступного дня – 2 лютого – російські війська повторно завдали удару по центру Краматорська, поранені п'ятеро людей.

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Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.