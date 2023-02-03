Наступні шість місяців війни будуть «критичними» – директор ЦРУ

Наступні шість місяців війни Росії проти України будуть «критичними», вважає директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс. Про це він сказав, виступаючи 2 лютого в Джорджтаунському університеті, пише у твітері журналістка телеканалу CBS Олівія Ґазіс, переказуючи зміст висловлювань Бернса.

«Бернс каже, що в Україні наступні шість місяців будуть «критичними», а Путін все ще робить ставку на те, що «політична втома» прийде на Захід. «Ми не вважаємо», що Москва серйозно налаштована на переговори», – переповідає журналістка слова директора ЦРУ.

Вільям Бернс також сказав, що «особливе занепокоєння» викликає поглиблення військових звʼязків Росії та Ірану. Він згадав, що з 30 годин перебування в Україні минулого місяця близько шести провів у бомбосховищі, коли російські військові за допомогою іранських безпілотників завдавали ударів по цивільній інфраструктурі.

Директор ЦРУ Вільям Бернс у першій половині січня таємно відвідав Київ, щоб поінформувати президента Володимира Зеленського і представників української розвідки про свої очікування щодо планів Росії на найближчі тижні і місяці, повідомило 19 січня видання Washington Post із посиланням на американського чиновника та інших неназваних осіб, знайомих із ходом зустрічі.

За повідомленням, українська сторона запитувала, як довго Україна може розраховувати на допомогу США і Заходу після того, як Палата представників американського Конгресу перейшла під контроль республіканців, а підтримка допомоги Україні скоротилася серед частини електорату в США.

Бернс наголосив на гостроті моменту на полі бою і визнав, що в якийсь момент допомогу буде важче отримати, пише WP.