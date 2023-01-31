Мінфін США каже, що немає ознак зловживання американськими коштами в Україні – Reuters

Міністерство фінансів США заявило, що немає жодних ознак зловживання коштами США в Україні, але продовжуватиме тісно співпрацювати з українською владою, щоб забезпечити належні гарантії для запобігання корупції.



«У нас немає жодних ознак того, що кошти США були використані не за призначенням в Україні», – заявила представниця Міністерства фінансів Меган Аппер у відповідь на запит Reuters. – «Ми вітаємо поточні зусилля української влади щодо співпраці з нами, щоб забезпечити належні гарантії, щоб допомога США доходила до тих, кому вона призначена».



За її словами, Міністерство фінансів продовжуватиме тісно співпрацювати зі Світовим банком у відстеженні виплат США, «щоб підтвердити, що вони використовуються за призначенням».



Це перший коментар Міністерства фінансів з цього питання після того, як минулого тижня український уряд звільнив низку високопосадовців після звинувачень у корупції на тлі повномасштабної російської агресії.

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У грудні минулого року Київ повідомив про отримання гранту в розмірі 2 мільярди доларів. Це вже другий транш з гранту загальним розміром 4,5 млрд дол. США – кошти надані Сполученими Штатами через Цільовий фонд Світового банку, у рамках проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».

Як повідомили в Мінфіні України, ці кошти спрямують на забезпечення пенсій та зарплат працівникам цивільного захисту, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Міністерство фінансів США 22 листопада повідомило, що Вашингтон виділить Україні додатково 4,5 мільярда доларів прямої бюджетної підтримки. Згодом міністр фінансів підписав угоду з регіональним директором Світового банку в Східній Європі Арупом Банерджі про надання Україні гранту від США на 4,5 мільярда доларів.