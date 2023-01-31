Індекс сприйняття корупції: Україна набрала на 1 бал вище, ніж торік – Transparency International

Україна отримала 33 бали зі 100 в рейтингу Індексу сприйняття корупції за 2022 рік – такі висновки оприлюднила організація Transparency International 31 січня.

У цьому рейтингу за підсумками минулого року Україна посіла 116 місце зі 180 країн.

«За останні 10 років показник України зріс на 8 балів. Набрані Україною бали у 2022 році — це найвищий показник нашої країни з часу запуску оновленої методології СРІ», – повідомляє українська філія організації, Transparency International Ukraine.

При цьому дослідники зазначають, що до звіту не увійшли антикорупційні скандали, які мали місце в Україні цього місяця. Проте вони, ймовірно, позначаться на дослідженні за підсумками 2023 року.

Зокрема, в січні затримали колишнього заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Також Міністерство оборони опинилося в центрі розслідування через закупівлі харчів для військових за, ймовірно, завищеними цінами.

Читайте також: Вторгнення до України стало «результатом нестримної корупції» в Росії – Transparency International

«Останні гучні корупційні кейси, що стосуються, зокрема, закупівель під час війни з Росією, важко пояснити не тільки українцям, які, кожен на своєму фронті, виборюють нашу свободу, але й іноземним партнерам. Якщо дані, що не несуть загрози безпеці, й надалі будуть закритими, е-декларування чиновників не відновиться, і загалом українці матимуть вкрай обмежені можливості дізнаватися про роботу влади, ми втратимо свої позиції швидше, ніж можемо уявити», – йдеться в коментарі виконавчого директора TIU Андрія Боровика.

Організація звертає увагу на те, що на початку року давала п’ять рекомендацій для боротьби з корупцією. З них чотири були виконані частково, одна не була виконана зовсім.

Читайте також: Відбір директора НАБУ: 22 учасники переходять до фінішних етапів конкурсу

Зокрема, влада обрала нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та затвердила Національну антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки.

«Водночас провалена реформа Конституційного Суду – 20 грудня Володимир Зеленський підписав прийнятий парламентом законопроєкт №7662, який містить значні ризики та суперечить оновленому висновку Венеційської комісії», – додають у TIU.

На цей рік організація пропонує:

обрати «професійних, незалежних і доброчесних» керівників для Агентства з розшуку та менеджменту активів, Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції

провести реформу конституційного правосуддя з урахуванням висновків Венеційської комісії, оновити органи суддівського самоврядування

відкрити дані, «де це можливо і не шкодить інтересам безпеки та оборони»

використовувати електронну систему Prozorro для закупівель з відновлення України після російського вторгнення

Окрім України, 33 бали в рейтингу CPI отримали Алжир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни. Росія з 28 балами посіла 137 місце в списку.

Автори звіту CPI у коментарі до нього також звернули увагу на антикорупційні розслідування щодо можливих зловживань в українському уряді, пов’язаних із війною.