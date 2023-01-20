WP: голова ЦРУ провів таємну зустріч із Зеленським щодо планів Росії

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс наприкінці минулого тижня таємно відвідав Київ, щоб поінформувати президента Володимира Зеленського і представників української розвідки про свої очікування щодо планів Росії на найближчі тижні і місяці, повідомило видання Washington Post із посиланням на американського чиновника та інших неназваних осіб, знайомих із ходом зустрічі.

За повідомленням, українська сторона запитувала, як довго Україна може розраховувати на допомогу США і Заходу після того, як Палата представників американського Конгресу перейшла під контроль республіканців, а підтримка допомоги Україні скоротилася серед частини електорату в США.

Бернс наголосив на гостроті моменту на полі бою і визнав, що в якийсь момент допомогу буде важче отримати, пише WP.

За даними видання, Зеленський і його помічники залишили зустріч минулого тижня з враженням, що підтримка Києва з боку адміністрації Байдена залишається сильною, а екстрене фінансування України в розмірі 45 мільярдів доларів, ухвалене Конгресом у грудні, триватиме принаймні до липня чи серпня.

За словами джерел Washington Post, Київ менш впевнений щодо перспектив ухвалення Конгресом ще одного багатомільярдного пакету додаткової допомоги, як це було минулої весни.

У WP повідомили, що представник ЦРУ відмовився навести деталі того, що Бернс передав Зеленському щодо військового планування Росії.

17 грудня в інтерв’ю телеканалу PBS голова ЦРУ Вільям Бернс заявив, що США не бачать серйозного ставлення Росії до переговорів із Україною.

«Більшість конфліктів закінчується переговорами, але це вимагає серйозності з боку Росії в даному випадку. Чого ми не бачимо», – сказав Бернс.

Минулого місяця американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що Кремль не відмовився від «максималістських цілей» щодо України.