Майже ATACMS: як ЗСУ битиме Росію новою суперзброєю від США

Інформагенство Reuters з посиланням на американських чиновників повідомило, що США в новому пакеті військової допомоги дадуть Україні бомби GLSDB з радіусом дії до 150 км – це вдвічі більше, ніж снаряди HIMARS, які вже є на озброєнні ЗСУ.

За даними журналістів, про наступний пакет допомоги Вашингтон оголосить уже наприкінці цього тижня. Окрім нових бомб, ЗСУ отримають також допоміжне обладнання для систем ПРО Patriot та додаткові системи ПТРК Javelin.

«Велика дальність польоту планерної бомби GLSDB може дозволити Україні вражати цінні військові об'єкти, які раніше були недосяжними, і допомогти їй продовжувати контратаки, підриваючи російську оборону в глибині її тилу», – зазначили в Reuters.

Також журналісти повідомили, що Пентагон відхилив прохання України щодо надання ракет ATACMS радіусом дії до 300 кілометрів. Про те, що ЗСУ можуть отримати бомби GLSDB, стало відомо у листопаді 2022 року - тоді їх запропонувала поставити Україні компанія Boeing.

«Бомба малого діаметра наземного базування» – так розшифровується назва GLSDB – відносно недорога, керується за допомогою GPS, може долати деякі електронні перешкоди, використовуватись за будь-яких погодних умов та застосовуватись проти броньованої техніки.

Як ЗСУ битиму армію Росії з новими ракетами від США дальністю до 150 км?

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