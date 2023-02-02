На сьогодні «загроза не з Білорусі» – ГУР про «активні події» найближчим часом

Інтенсивність боїв на сході України є спробою реалізації задачі російського президента щодо «захоплення Донбасу», на сьогодні «загроза не з Білорусі», заявили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.



«Лютий-березень ми очікуємо дуже активних подій. Задача від Путіна – захопити Донбас до березня. Нічого не вийде. Ці дати вже багато разів переносились. Та інтенсивність, яку ми зараз спостерігаємо на Донбасі, – це спроба реалізації цих планів. Не рахуючи втрати в живій силі та техніці. Ворог пробує виконати завдання диктатора. Тому так, найближчим часом будуть активні події. Українські Сили оборони не чекають, склавши руки», – розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національному телемарафону.



Щодо Білорусі він заявив, що Україна готова до різних сценаріїв.

«Ударні угруповання не сформовані на території Білорусі. Україна готова до різних сценаріїв. Це не означає, що ми розслаблені стосовно білоруського напрямку. Якщо ситуація зміниться про це знатимуть і сили оборони, і суспільство. На сьогодні загроза не з Білорусі», – додав Юсов.

Президент Росії Володимир Путін наказав захопити території Донецької та Луганської областей до березня, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявляють, що Україна перебуває напередодні «дуже активної фази» війни. Генштаб ЗСУ – що армія РФ активно веде розвідку, на окремих напрямках готується до наступу.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія готується до «максимальної ескалації» найближчим часом, і не виключив, що президент РФ Володимир Путін спробує ще один наступ на Україну з півночі, півдня і сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року – можливо, навіть до річниці повномасштабного вторгнення.