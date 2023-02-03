Розвідка Британії услід за ISW заявила про значне скорочення темпів вербування в’язнів у «ПВК Вагнера»

Масштаби програми вербування засуджених російською «ПВК Вагнера», ймовірно, суттєво скоротилися порівняно з піком влітку і восени 2022 року, заявила 3 лютого розвідка Великої Британії.

«Дані Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСІН), оприлюднені 31 січня 2023 року, свідчать про те, що кількість ув’язнених у країні становить 433 тисячі осіб, що свідчить про зменшення на шість тисяч в’язнів від листопада 2022 року. Водночас дані ФСІН свідчать про зниження числа ув’язнених на 23 тисячі з вересня по листопад 2022 року. Вербування «Вагнера», ймовірно, було основним фактором, що сприяв цьому падінню», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в твітері Міністерством оборони Великої Британії.

У британській розвідці зауважили, що неофіційні свідчення від українських бійців за останні десять днів свідчать про те, що «Росія менше покладається на напади в стилі людської хвилі» з боку бійців-в’язнів, завербованих «ПВК Вагнера», в ключових секторах.

«Значна напруга між «ПВК Вагнера» і Міністерством оборони Росії розгортається публічно; конкуренція між фракціями в російській еліті, ймовірно, є частковою причиною скорочення вербування засуджених», – йдеться в повідомленні.

Напередодні про те, що «Група Вагнера» могла сповільнити вербування до своїх лав російських вʼязнів, заявив американський Інститут дослідження війни (ISW).

На думку аналітиків, скорочення числа завербованих частково може бути пов’язане з репутацією угруповання «Вагнера» як такого, що має високу кількість жертв.

«Ймовірно, поганий фізичний стан більшості російських в’язнів також обмежує зусилля «групи Вагнера» щодо вербування», – заявили в ISW.

«Приватна військова компанія Вагнера» – незаконний навіть за російським законодавством збройний підрозділ, який не належить до міністерства оборони Росії чи інших державних структур. Бойовики «Вагнера» беруть участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Найманців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

З весни 2022 року у ЗМІ стала зʼявлятися інформація, що це угруповання вербує увʼязнених у російських колоніях для участі у війні з Україною в обмін на помилування. Як це оформлюється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена.