Темпи вербування російських вʼязнів до «ПВК Вагнера» сповільнилися – ISW

Незаконне угруповання «приватна військова компанія Вагнера» могло сповільнити вербування до своїх лав російських вʼязнів, інформує в останньому звіті американський Інститут дослідження війни (ISW).

Статистика показує, що з листопада 2022 року до січня 2023 року число російських вʼязнів скоротилося на 6 тисяч, хоча з вересня до жовтня минулого року кількість увʼязнених зменшилася на 23 тисячі. На думку аналітиків, скорочення числа завербованих частково може бути пов’язане з репутацією угруповання «Вагнера» як такого, що має високу кількість жертв.

«Ймовірно, поганий фізичний стан більшості російських в’язнів також обмежує зусилля «групи Вагнера» щодо вербування», – заявили в ISW.

Аналітики також припускають, що російське міністерство оборони може докладати зусиль, щоб «відсунути» угруповання «Вагнера» від бойових дій, тому ще й із огляду на це «вагнерівці» потребують менше новобранців.

Раніше цього тижня видання «Верстка» з посиланням на учасників ринку ритуальних послуг повідомило, що міністерство оборони Росії відмовляється допомагати угрупованню «Вагнера» у транспортуванні тіл убитих бойовиків.

«Приватна військова компанія Вагнера» – незаконний навіть за російським законодавством збройний підрозділ, який не належить до міністерства оборони Росії чи інших державних структур. Бойовики «Вагнера» беруть участь у наземних операціях у Сирії, Африці та у війні з Україною. Найманців підозрюють у скоєнні численних воєнних злочинів.

З весни 2022 року у ЗМІ стала зʼявлятися інформація, що це угруповання вербує увʼязнених у російських колоніях для участі у війні з Україною в обмін на помилування. Як це оформлюється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена.