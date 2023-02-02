Колишній російський офіцер розповів про катування українських полонених і вибачився за вторгнення

Колишній російський офіцер Костянтин Єфремов, який брав участь у повномасштабному російському вторгненні в Україну, розповів «Бі-Бі-Сі» про тортури і жорстокі допити полонених українських військових, а також про своє звільнення з армії і втечу з Росії після відмови воювати.

За допомогою фотографій і військових документів, які надав Єфремов, журналісти змогли підтвердити, що на початку повномасштабної війни він справді був в Україні – у Запорізькій області, у тому числі в Мелітополі. Він – офіцер найвищого рангу, який погодився відкрито розповісти про знущання над полоненими із боку російських військових, зазначає «Бі-Бі-Сі».

Єфремов, зокрема, розповів про допити доставлених до їхньої частини українців у місті Кам’янка в Запорізькій області. Підрозділу Костянтина Єфремова доручили там охорону «штабу тилу». Допитами займався полковник.

«Одного разу полковник запитав полоненого: назви мені націоналістів, кого ти знаєш у своєму полку, зводі. А хлопець не розуміє питання, ми, каже, морська піхота Збройних сил України. За це полковник побив його, вибив кілька зубів, – розповів Єфремов «Бі-Бі-Сі». За його словами, полковник кілька разів приставляв до голови військового пістолет, говорив, що зараз порахує до трьох і вистрілить; рахував, потім стріляв поряд із головою. Водночас він продовжував ставити запитання. Полонений кричав, питань він не чув, бо був оглушений, сказав Єфремов. Він зазначив, що допити, тортури тривали тиждень: «Щодня, або вночі, іноді двічі на день».

Костянтин Єфремов у званні старшого лейтенанта командував взводом розмінування 42-ої мотострілецької дивізії, дислокованої в Чечні. На цій посаді він приїхав на навчання до окупованого Криму 10 лютого минулого року. Він і його підрозділ отримали команду висуватися у бік материкової України 27 лютого.

Коли пізніше Костянтин Єфремов повернувся до Криму, то він і ще шість людей вирішили звільнитися з армії: «Поїхали прямо з лісу, де ми були дислоковані, в Джанкой. А далі своїми силами. За мною приїхав друг з Владикавказу, він мене забрав».

27 травня Єфремов, за його словами, прибув до своєї військової частини у Грозному і написав рапорт: «Мене почали звинувачувати. Люди, які жодного дня не були в Україні, говорили, що я боягуз і зрадник. Не дали мені звільнитися за власним бажанням, підвели під звільнення за невідповідність посади».

Після оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним у вересні так званої часткової мобілізації, як сказав Єфремов, він розумів, що його як офіцера, який уже був в Україні, у спокої не залишать. Він зв’язався з правозахисною групою Gulagu.net, яка допомогла йому виїхати з Росії.

«Я прошу вибачення у всього українського народу, що я зі зброєю в руках прийшов непроханим гостем до них у дім. І я дякую Богу, що від моїх рук не постраждав ніхто, що я не позбавив нікого життя на тій землі. І дякую Богу, що сам не постраждав. У мене навіть немає морального права, просити в українців вибачення. Я навіть за себе не можу просити вибачення, і не чекаю, що вони мене пробачать. Я ніколи не хочу і не братиму участі в такому божевіллі», – наводить «Бі-Бі-Сі» слова Костянтина Єфремова.

Російське Міністерство оборони на запит про коментар у зв’язку із заявами Єфремова не відповіло.

Офіс ООН із прав людини раніше документував випадки жорстокого поводження з полоненими під час війни Росії проти України.