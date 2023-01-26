ПАРЄ підтримала спецтрибунал для розслідування «злочину агресії» Росії та Білорусі проти України

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення спеціального міжнародного трибуналу через агресію проти України, йдеться в заяві, опублікованій 26 січня.

ПАРЄ, що складається з депутатів, призначених національними парламентами 46 держав-членів, пропонує трибунал у Гаазі «для судового переслідування російських і білоруських політичних і військових лідерів, які планували, готували, ініціювали або здійснили агресивну війну Росії проти України».

Вимога створення міжнародного трибуналу повторює заклик законодавців Великої Британії, які минулого тижня висловили підтримку «створенню спеціального трибуналу з обмеженим фокусом на злочині агресії» на додаток до розслідування, яке проводить Міжнародний кримінальний суд (МКС).

МКС не в змозі розслідувати злочин агресії, якщо Рада безпеки ООН не передасть справу до нього, що є «дуже неправдоподібним», оскільки Росія, швидше за все, використає свій статус постійного члена Ради безпеки, щоб ветувати таке рішення. Росія була виключена з Ради Європи, заснованої після Другої світової війни для захисту прав людини, у березні 2022 року – після її вторгнення в Україну.