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ПАРЄ підтримала спецтрибунал для розслідування «злочину агресії» Росії та Білорусі проти України

Звернення президента України Володимира Зеленського до ПАРЄ, жовтень 2022 року

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) одноголосно проголосувала за створення спеціального міжнародного трибуналу через агресію проти України, йдеться в заяві, опублікованій 26 січня.

ПАРЄ, що складається з депутатів, призначених національними парламентами 46 держав-членів, пропонує трибунал у Гаазі «для судового переслідування російських і білоруських політичних і військових лідерів, які планували, готували, ініціювали або здійснили агресивну війну Росії проти України».

Вимога створення міжнародного трибуналу повторює заклик законодавців Великої Британії, які минулого тижня висловили підтримку «створенню спеціального трибуналу з обмеженим фокусом на злочині агресії» на додаток до розслідування, яке проводить Міжнародний кримінальний суд (МКС).

МКС не в змозі розслідувати злочин агресії, якщо Рада безпеки ООН не передасть справу до нього, що є «дуже неправдоподібним», оскільки Росія, швидше за все, використає свій статус постійного члена Ради безпеки, щоб ветувати таке рішення. Росія була виключена з Ради Європи, заснованої після Другої світової війни для захисту прав людини, у березні 2022 року – після її вторгнення в Україну.

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