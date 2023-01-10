Списки загиблих у Макіївці опубліковані не будуть – військовий комісар Самари

Військовий комісар Самарської області Росії Олексій Вдовін відмовився публікувати списки російських військових, які загинули 1 січня внаслідок ракетного удару в Макіївці. Він заявив, що переліком загиблих можуть скористатися іноземні розвідки. Раніше родичі мобілізованих скаржилися, що у них немає інформації про те, чи живі їхні близькі. Петицію в інтернеті з вимогою оприлюднити списки загиблих та живих на кінець 9 січня підписали майже 50 тисяч людей.

За словами Олексія Вдовіна, списки загиблих є конфіденційною інформацією, яка може бути надана лише членам сімей. Він також сказав, що «щодо деяких військовослужбовців» військкомати самі сповістять рідних.

Ракетний удар по місту Макіївка на Донеччині був завданий Збройними силами України в ніч з 31 грудня на 1 січня. Було повністю зруйновано будівлю профтехучилища, де розміщувалися російські військовослужбовці. Серед них було багато мобілізованих із Самари та області. Міністерство оборони Росії заявило про 89 загиблих. Українська сторона оцінила кількість загиблих у 400, повідомивши також про 300 поранених. Очевидці говорять про «сотні» загиблих та постраждалих.

3 січня у Самарі, Тольятті, Новокуйбишевську та Сизрані пройшли жалобні мітинги. Як повідомляє видання «Важные истории», дружини мобілізованих розповіли, що їм не надають дані, хто з їхніх чоловіків живий, а хто загинув, і де зараз ті, що вижили. Звʼязку майже ні з ким із них немає, військкомати найчастіше відмовляють родичам в інформації.