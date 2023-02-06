Рада визнала російську ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією

Верховна Рада України визнала приватну російську військову компанії «Вагнер» міжнародною злочинною організацією, повідомив депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк.



«Рада Схвалила постанову #8397 про визнання приватної військової компанії «Вагнер» міжнародною злочинною організацією. За – 333», – написав він у телеграмі.

Крім того, за його словами, депутати визнали російські приватні військові компанії терористичними організаціями.

Також про це повідомив депутат Олексій Гончаренко.

26 січня Міністерство фінансів США визнало ПВК «Вагнера», яка бере активну участь у війні в Україні, транснаціональною злочинною організацією та застосувало низку санкцій. У своїй заяві Мінфін зазначив, що «група Вагнера також втрутилася та дестабілізувала країни в Африці, здійснюючи широкомасштабні порушення прав людини та вимагаючи природні ресурси у їхніх людей».

Читайте також: Санкції США проти «Вагнера» стали відповіддю на посилення діяльності ПВК за межами України – ISW

Влітку 2022 року з’явилися відомості про те, що «ПВК Вагнера» вербує та відправляє на війну російських в’язнів. Вербуванням займається особисто близький до російського президента власник компанії Євген Пригожин, який відвідав понад десять колоній у різних областях країни.