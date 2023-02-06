У Росії підполковник у відставці, який опублікував фото цвинтаря «ПВК Вагнера», заявив про погрози

У Росії житель Кубані Віталій Вотановський, який сфотографував цвинтар «ПВК Вагнера» і виклав зображення у своєму телеграм-каналі, розповів про погрози, які йому почали надходити від невідомих, повідомляє російське видання «Сота».

За словами Вотановського, йому телефонують чоловіки, які представляються співробітниками ритуальної служби, і пропонують купити місце на цвинтарі «зі знижкою». Один із них попередив, що смерть може настати раптово.

Раніше Вотановський повідомив у своїх соцмережах, що у станиці Бакинська в Краснодарському краї з’явився цвинтар із могилами вбитих в Україні найманців «ПВК Вагнера», багато з яких були завербованими в’язнями.

За кілька місяців на цвинтарі з’явилося близько 270 свіжих могил, при цьому сто поховань зроблені від 25 січня. Після цього у місцевому виданні «Жива Кубань» вийшла стаття, в якій Вотановського назвали «іноземним агентом» і «прихильником Зеленського». Автор статті стверджував, що знає домашню адресу активіста і закликав притягнути його до відповідальності.

Віталій Вотановський – військовий пенсіонер, підполковник у відставці, а також колишній волонтер краснодарського штабу ув’язненого російського опозиціонера Олексія Навального. Його неодноразово затримували та штрафували за участь у протестних акціях, у тому числі – на мітингах і пікетах проти війни РФ в Україні. Крім того, до активіста кілька разів приходили з обшуком.

Навесні минулого року, після кількох військових поразок російської армії на території України, «ПВК Вагнера» та особисто її творець і спонсор, близький до Володимира Путіна петербурзький бізнесмен Євген Пригожин, почали вербувати у свої лави російських ув’язнених та відправляти їх на війну.

Засуджені, які погоджуються взяти участь у бойових діях, мають пів року пробути на передовій, їм під загрозою розстрілу заборонено відступати і здаватись у полон. Тим, хто за пів року залишиться живим, обіцяють помилування. Таким чином ПВК завербувала до своїх лав десятки тисяч людей, які були кинуті на передову. Військові кореспонденти неодноразово повідомляли про значні втрати, які несуть підрозділи, що складаються із в’язнів, а також про страти, що практикуються в них.