ОГП повідомив про підозру керівнику «ПВК Вагнера» – Костін

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру керівнику «Приватної військової компанії Вагнера» Євгену Пригожину, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

«За даними слідства, він був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб задля подальшого використання їх у бойових діях на території України. Все це відбувалось за повної підтримки чинного російського режиму. Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу Кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч увʼязнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні він — герой Росії. Злочинна «еліта» терористичного режиму», – написав Костін у фейсбуці.

Імені Пригожина генпрокурор не наводить, але відомо, що «ПВК Вагнера» керує наближений до Кремля бізнесмен Пригожин. Крім того, його можна впізнати на розмитому фото, оприлюдненому Костіним.

У пресслужбі ОГП уточнили, що керівнику ПВК «Вагнера» інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та ведення агресивної війни.

Генпрокурор наголосив, що відповідальності не уникнуть також і пересічні «вагнерівці», «навіть ті, хто втік за кордон».

«Прокурори вже провели допити двох таких бійців, які перебувають в ЄС. Також триває перевірка щодо причетності до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який перебуває у Норвегії. Відповідний запит на проведення слідчих дій незабаром буде відправлений до наших норвезьких колег. Переконаний, разом із міжнародними партнерами ми забезпечимо всеосяжну відповідальність як для кожного злочинця, хто зі зброєю в руках прийшов на нашу землю, так і для їхніх покровителів, які роблять бізнес на крові. Молот правосуддя завжди сильніший за «кувалду анархії», – наголосив Костін.

«ПВК Вагнера», заснована близьким до президента Росії Володимира Путіна бізнесменом Євгеном Пригожиним, бере активну участь у війні РФ проти України, де її бійців також звинувачують у скоєнні воєнних злочинів.

«Приватна військова компанія Вагнера» – незаконний навіть за російським законодавством збройний підрозділ, який не належить до міністерства оборони Росії чи інших державних структур.

З весни 2022 року у ЗМІ почала зʼявлятися інформація, що це угруповання вербує увʼязнених у російських колоніях для участі у війні з Україною в обмін на помилування. Як це оформлюється юридично, досі невідомо. Кремль заявив, що ця інформація засекречена.