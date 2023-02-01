Росія: Навального переводять на пів року в приміщення камерного типу

Команда російського опозиціонера Олексія Навального повідомила, що політика переводять на пів року до приміщення камерного типу (ПКТ) – камери з суворішим режимом утримання, куди поміщають засуджених за злісні порушення порядку. Шість місяців – це максимально можливий термін утримання у ПКТ для чоловіків.

Соратники Навального із посиланням на його адвоката також повідомили, що опозиціонера лікували від ГРВІ «величезними дозами протипоказаних у такому випадку антибіотиків». Через це у політика з’явився біль у шлунку, і він втратив сім кілограмів ваги.

Його команда заявила, що Федеральна служба Росії з виконання покарань такими діями проти опозиціонера прямо працює на підрив його здоров’я.

«Ці дії не можна розцінювати інакше, як відкриту стратегію знищувати здоров’я Навального всіма силами та засобами. Очевидно, що до такого рівня демонстративного беззаконня колонія не ризикнула б вдатися без вказівки з Москви», – заявили соратники Навального.

1 лютого Навальний мав вийти зі штрафного ізолятора (ШІЗО), куди 25 січня його помістили 11-й раз за пів року. Приводом цього стало те, що опозиціонер, як стверджується, неправильно представився співробітнику колонії. Щоразу Навального відправляли до ШІЗО майже відразу після чергового виходу звідти на звичайний режим.

30 січня команда Олексія Навального випустила матеріал, у якому розкрила імена співробітників виправної колонії, за чиєю ініціативою політика постійно відправляють до штрафного ізолятора. За твердженням розслідувачів, адміністрація колонії регулярно проводить наради, як ще погіршити життя ув’язненого опозиціонера.

Раніше адміністрація колонії визнала Навального злісним порушником. Він безуспішно намагався оскаржити в судах попередні рішення щодо відправлення до ШІЗО. Політик вважає приводи для переведення в ШІЗО надуманими, повідомляє про створені там практично умови тортур і ненадання йому медичної допомоги.

17 січня виповнилося два роки з моменту затримання Навального після його повернення до Росії з Німеччини, де він проходив лікування та реабілітацію після отруєння отрутою типу «Новічок». З того часу опозиціонер позбавлений волі: спочатку його відправили до колонії справі «Ів Роше», а потім винесли новий вирок у справі про шахрайство та перевели до колонії суворого режиму.

Кримінальне переслідування Навальний і його прихильники вважають політично вмотивованим. Провідні правозахисні організації визнали опозиціонера політв’язнем чи в’язнем сумління.