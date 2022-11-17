Росія: опозиціонера Навального перевели до «приміщення камерного типу»

Російського опозиційного політика Олексія Навального, який відбуває покарання у виправній колонії у Володимирській області, перевели до ПКТ (приміщення камерного типу), яке фактично є одиночною камерою. Про це 17 листопада повідомляють соцмережі політика.

«Зек у російській колонії сидить у загальному бараку. Зек, яким адміністрація вʼязниці дуже незадоволена, сидить у ШІЗО (штрафному ізоляторі – ред.), у камері, де нічого немає і все заборонено, але там можна тримати лише 15 діб. Тому для зеків-порушників існують суворі умови тримання: барак, що замикається, з якого не випускають, і багато всяких обмежень. А для ще більш запеклих є ПКТ. Це звичайна тісна камера, як ШІЗО, тільки можна мати з собою не одну книжку, а дві, і користуватися тюремним кіоском, щоправда, на дуже обмежену суму», – передав Навальний.

Він також додав, що у ПКТ не матиме тривалих побачень із близькими.

За останні майже три місяці Олексія Навального сім разів відправляли до штрафного ізолятора. Востаннє про його переведення до ШІЗО повідомляли 1 листопада.

Правозахисник Павло Чиков раніше припускав, що таким чином політика готують до переведення до ПКТ, де його можуть тримати до року. Також адміністрація колонії може клопотати про переведення Навального до вʼязниці на строк до трьох років, зазначав він.