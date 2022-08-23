Колишній прибічник Навального, виїхавши з Росії, зізнався в роботі на ФСБ

Колишній активіст штабу російського політика Олексія Навального, 25-річний уродженець Удмуртії Михайло Соколов розповів російським медіа у роботі інформатором ФСБ. Інтерв’ю він дав із табору для біженців у Нідерландах, повідомляє проєкт Радіо Свобода Ідель.Реалії.

Соколов довгі роки був активістом різних опозиційних структур у рідній республіці. Він розповів, що його завербували у 2016 році, ще до початку співпраці зі структурами Навального.

Активіст мав попереджати про заплановані акції протесту, навіть про одиночні пікети. Також співробітників спецслужби цікавили різні лінії, якими до структур Навального надходять гроші, та джерела цих грошей.

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У березні 2017-го Соколов став виконавчим директором Фонду правового забезпечення громадян, за розкрадання в якому пізніше засудили Олексія Навального.

Раніше у співпраці зі спецслужбами викрили співробітника штабу Навального з Самари.

Навальний проходив лікування та реабілітацію у Берліні, а у січні 2021 року повернувся до Росії. Його одразу затримали, а потім заарештували. Суд відправив його до колонії у старій кримінальній справі. Суддя вирішив, що Навальний, перебуваючи у Німеччині на лікуванні, порушив правила відбування умовного покарання.

У старій кримінальній справі політика відправили до колонії загального режиму, а потім перевели до колонії суворого режиму, засудивши до 9 років позбавлення волі у справі про шахрайство з пожертвуваннями прихильників. Навальний вважає всі ці справи політичними, із такою оцінкою згодні правозахисні організації.