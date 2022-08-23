Підозра у фінансуванні тероризму. СБУ заблокувала криптогаманець росіянина, який спонсорував армію РФ

Служба безпеки України заявляє, що заблокувала криптогаманець громадянина Росії, який спонсорував армію РФ – сума коштів, що перебувала на віртуальному рахунку, у гривневому еквіваленті становила понад 800 тисяч гривень.

За даними СБУ, власник криптогаманця називав себе волонтером і від початку повномасштабного вторгнення Росії збирав гроші на потреби російських військових.

«Волонтер» просував у соцмережах ідею про необхідність фінансової допомоги учасникам незаконних збройних формувань. Для цього регулярно створював тематичний фото- і відеоконтент, поширював аналогічні дописи своїх однодумців та звітував про використання зібраних коштів... Встановлено, що значну частину пожертв зловмисник спрямовував на купівлю військового спорядження бойовикам терористичних організацій «Л/ДНР», – зазначають в СБУ.

Наразі кошти, що перебували на заблокованому віртуальному рахунку, арештовані і вирішується питання про виведення їх в українську юрисдикцію.

Власнику рахунку українські правоохоронці повідомили про підозру у фінансуванні тероризму.

11 серпня Служба безпеки України повідомила, що затримала «глибоко законспірованого російського агента», який збирав розвідувальні дані про постачання західного озброєння в Україну і планував передати їх російській стороні.