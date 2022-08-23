ФСБ планує теракти в Росії з масовими жертвами серед цивільних – секретар РНБО

ФСБ Росії планує серію терактів у російських містах із масовими цивільними жертвами, заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

«У Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації. Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду. Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням», – написав Данілов у твітері.

Джерело цієї інформації він не уточнив.

Увечері 20 серпня в російському Підмосков’ї підірвався автомобіль 29-річної Дар’ї Дугіної, яка загинула на місці. Як повідомляють російські медіа, Дугіна з батьком, Олексанром Дугіним, була на заході, після якого вони планували поїхати разом, проте зрештою опинилися в різних автомобілях.

Олександр Дугін – один із ідеологів «русского мира», він виступав за введення російських військ в Україну та окупації практично всієї її території. Вважається, що ідеї Дугіна впливають на політику Кремля. Дар’я Дугіна поділяла ідеї батька і займалася громадською діяльністю. Разом із батьком її було внесено до санкційних списків Великої Британії.

Увечері 21 серпня колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов заявив, що відповідальність за вбивство дочки «ідеолога Путіна» Олександра Дугіна взяла на себе російська організація з назвою «Національна республіканська армія». Пономарьов оприлюднив відео з маніфестом цієї новоствореної організації.

Федеральна служба безпеки Росії 22 серпня звинуватила у вбивстві громадянку України, яка нібито виїхала до Естонії. Згодом у російських медіа поширилися повідомлення, що підозрювана нібито служила в полку «Азов». Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Київ непричетний до підриву автомобіля Дугіної.

У полку «Азов» заявили, що згадана ФСБ жінка «не має жодного відношення до полку «Азов».