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У Росії горять боєприпаси. Місцева влада пояснює це «ефектом лінзи»

18 серпня у Бєлгородській області Росії вже відбувалося подібне горіння боєприпасів

У Бєлгородській області Росії горять боєприпаси. Про це повідомив губернатор регіону Вʼячеслав Гладков. За його словами, інцидент стався у районі села Тимонове внаслідок «внаслідок спекотної погоди».

«Спрацював «ефект лінзи»... Сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери. Постраждалих немає, але, щоб забезпечити безпеку мешканців, головою Валуйського округу було організовано підвезення та розміщення мешканців у санаторії «Червона Поляна». Частина селян поїхала самостійно до родичів до інших населених пунктів», – зазначив він.

Нещодавно, 18 серпня, у Бєлгородській області Росії вже відбувалося подібне горіння боєприпасів. Тоді губернатор області зазначав, що причина невідома.

Українське командування наразі не коментувало повідомлення про вибухи в прикордонній області Росії.

Бєлгородська область Росії межує з Луганською, Харківською й Сумською областями України.

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