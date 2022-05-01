У Росії в Бєлгородській області горів один з об'єктів Міноборони РФ – ЗМІ

У російській Бєлгородській області сталася пожежа на одному з об'єктів Міноборони РФ. Про це повідомляє російська агенція Іnterfax з посиланням на губернатора області В'ячеслава Гладкова.

За його даними, це сталося на кордоні трьох муніципалітетів – Борисівського та Білгородського районів та Яковлівського міського округу.

Гладков пізніше повідомив одного постраждалого серед місцевих жителів.

Про причини займання не повідомляється.



Російська Бєлгородська область межує з Харківською та Сумською областями.

27 квітня повідомлялося про пожежу на складі боєприпасів біля села Стара Нелідівка у російській Бєлгородській області.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 12 квітня попереджали, що Росія може вдатися до терактів на власній території «для нагнітання антиукраїнської істерії».

Наприклад, на нафтобазі в російському місті Бєлгород, неподалік від кордону з Україною, 1 квітня сталася пожежа. Тоді російський губернатор заявив про «авіаудар з двох гелікоптерів Збройних сил України». Але 2 квітня група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що ракета, яка вибухнула поблизу російського Бєлгорода, прилетіла з території Росії.