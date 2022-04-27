У російській Бєлгородській області горить склад боєприпасів – ЗМІ

У російській Бєлгородській області біля села Стара Нелідівка горить склад боєприпасів. Про це повідомляє російська агенція Іnterfax з посиланням на губернатора області В'ячеслава Гладкова.

За його словами, руйнувань житлових будівель, постраждалих немає.

Напередодні російська сторона повідомляла про обстріл села Головчине Бєлгородської області, в обстрілі звинуватили Україну.



Російська Бєлгородська область межує з Харківською та Сумською областями.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 12 квітня попереджали, що Росія може вдатися до терактів на власній території «для нагнітання антиукраїнської істерії».

Наприклад, на нафтобазі в російському місті Бєлгород, неподалік від кордону з Україною, 1 квітня сталася пожежа. Тоді російський губернатор заявив про «авіаудар з двох гелікоптерів Збройних сил України». Але 2 квітня група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що ракета, яка вибухнула поблизу російського Бєлгорода, прилетіла з території Росії.