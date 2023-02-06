«Протидіємо» – Зеленський про спроби військ РФ оточити Бахмут і зламати оборону ЗСУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна протидіє спробам російських військ оточити Бахмут і зламати оборону міста.

«Особлива увага – Бахмуту, нашому захисту. Спробам окупанта оточити місто й зламати там оборону. Протидіємо. Я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує протидію. Окремо сьогодні відзначу бійців 54-ї та 93-ї окремих механізованих бригад, 15-го окремого батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. Дякую вам, воїни, за вашу хоробрість та незламність! За дуже потрібну Україні стійкість», – сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.