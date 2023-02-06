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ОП про засідання Ставки: обговорювали Бахмутський напрямок і кандидатури на голів ОВА

Українські війська поблизу Бахмута. Фото ілюстративне

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомляє Офіс президента, окрему увагу члени Ставки приділили позиціям сил оборони на Бахмутському напрямку та забезпеченню їх необхідним озброєнням і боєприпасами, а також заслухали інформацію від розвідки щодо можливих дій військ РФ найближчим часом.

Крім того, учасники засідання розглянули питання щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних військових адміністрацій у низці регіонів.

У засіданні взяли участь керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, секретар РНБО Олексій Данілов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник ГУР Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків.

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Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто, в яких з російської сторони значну роль відіграють найманці угруповання Євгена Пригожина, триває з липня 2022 року. Військові аналітики зазначали, що захоплення Бахмута має для Росії скоріше символічне значення, але не важливе зі стратегічної точки зору.

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