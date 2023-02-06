Новий наступ Росії: вдарить упродовж 10 днів?

Британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ повідомило, що Україна отримала «дуже надійні дані розвідки» про намір Росії розпочати новий наступ протягом 10 днів . За словами джерела, окупанти можуть вдарити у районах міст Кремінна та Лиман , де протягом кількох тижнів вони концентрують великі сили.

. За словами джерела, , де протягом кількох тижнів вони концентрують великі сили. Окрім цього, армія Росії нібито накопичує великі сили і на півдні Донецької області довкола нещодавно захопленого Маріуполя . Мета удару, за словами джерела британських журналістів, – окупація всієї території Донецької та Луганської областей.

. Мета удару, за словами джерела британських журналістів, – окупація всієї території Донецької та Луганської областей. Путін хоче розпочати наступ до того, як ЗСУ отримають обіцяні Заходом танки та інше озброєння . Очолять атаку, за даними Financial Times, найімовірніше, елітні підрозділи.

. Очолять атаку, за даними Financial Times, найімовірніше, елітні підрозділи. «Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи», – зазначило джерело видання.

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю «Українській правді» зазначив, що Росія вдарить зі сходу та півдня України – але не з півночі, додавши, що «немає панічних підстав тікати з міст».

– але не з півночі, додавши, що «немає панічних підстав тікати з міст». Раніше у західних ЗМІ з'явилася інформація, що США радять ЗСУ відступити від Бахмуту, щоб підготуватися до наступу на окупантів узимку та не розпорошувати ресурси. Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що «здавати Бахмут ніхто не буде».

Навіщо Росії йти на Лиман, який вона нещодавно втратила?

Чим ризикує Путін, поспішаючи розпочати великий наступ на Донбасі до постачання танків ЗСУ?

І наскільки виправданим у військовому сенсі рішення Зеленського не відступати з Бахмута?

​Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: