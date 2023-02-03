США радять ЗСУ залишити Бахмут: що це означає?

- Американське видання Bloomberg із посиланням на американських чиновників повідомило, що адміністрація лідера США Байдена радить ЗСУ відійти від Бахмуту Донецької області, щоб зібрати сили для весняного наступу на армію Росії.
- Неназваний чиновник адміністрації повідомив журналістам, що Вашингтон також радить Україні тягнути час на полі бою, щоби дочекатися обіцяних Заходом танків.
- Американці, як зазначили журналісти, не вважають, що відхід ЗСУ від Бахмуту вплине на війну, і Росії не вдасться після цього захопити Краматорськ та Слов'янськ – її очевидні наступні цілі.
- Натомість Україна, якщо зосередиться на наступі на Мелітополь навесні, зможе відрізати російські частини від постачання зброї та особового складу.
- У коментарі Bloomberg американський чиновник вкотре висловив сумнів, що Україна зможе повернути Крим у 2023 році. Також, за його словами, війна продовжиться і наступного, 2024 року.
- Раніше про те, що ВСУ не зможуть відвоювати Крим цього року, повідомляло американське видання Politico з посиланням на кілька високопосадовців Міністерства оборони США.
Чи допоможе тактичний відступ ЗСУ з Бахмуту підготуватися до українського наступу навесні 2023 року?
Куди відходити з Бахмуту – якщо Генштаб ухвалить таке рішення – щоб не поставити під загрозу Краматорськ та Слов'янськ?
І чому у Вашингтоні стверджують, що ЗСУ не зможуть повернути Крим цього року?
Про це та інше в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: