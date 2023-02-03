США радять ЗСУ залишити Бахмут: що це означає?

Американське видання Bloomberg із посиланням на американських чиновників повідомило, що адміністрація лідера США Байдена радить ЗСУ відійти від Бахмуту Донецької області, щоб зібрати сили для весняного наступу на армію Росії.

Неназваний чиновник адміністрації повідомив журналістам, що Вашингтон також радить Україні тягнути час на полі бою, щоби дочекатися обіцяних Заходом танків.

Американці, як зазначили журналісти, не вважають, що відхід ЗСУ від Бахмуту вплине на війну, і Росії не вдасться після цього захопити Краматорськ та Слов'янськ – її очевидні наступні цілі.

Натомість Україна, якщо зосередиться на наступі на Мелітополь навесні, зможе відрізати російські частини від постачання зброї та особового складу.

У коментарі Bloomberg американський чиновник вкотре висловив сумнів, що Україна зможе повернути Крим у 2023 році. Також, за його словами, війна продовжиться і наступного, 2024 року.

Раніше про те, що ВСУ не зможуть відвоювати Крим цього року, повідомляло американське видання Politico з посиланням на кілька високопосадовців Міністерства оборони США.

Чи допоможе тактичний відступ ЗСУ з Бахмуту підготуватися до українського наступу навесні 2023 року?

Куди відходити з Бахмуту – якщо Генштаб ухвалить таке рішення – щоб не поставити під загрозу Краматорськ та Слов'янськ?

І чому у Вашингтоні стверджують, що ЗСУ не зможуть повернути Крим цього року?

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